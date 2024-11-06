История обменного курса албанский лек–южно-корейские воны

Обменный курс албанских лека/южно-корейские воны сейчас составляет 15,267, отражая изменение в размере 0.211% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость албанских леков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.305% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс албанский лек/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 15,410, и минимумом, равным 15,181, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.701%.