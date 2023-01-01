1 киргизский сом в кенийские шиллинги

Сконвертируйте KGS в KES по реальному обменному курсу

1 kgs
2 kes

1.00000 KGS = 1.65545 KES

Среднерыночный курс в 16:30 UTC
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График изменения обменного курса KGS к KES

1 мин. назад 1 KGS → 0 KES
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.066888.66231.442951.658710.956718.2197
1GBP1.1621211.2397103.0321.676821.927541.111821.1726
1USD0.93740.806647183.11051.35261.554850.896617.0788
1INR0.01127880.009705710.012032210.01627470.01870820.0107880.205495

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Киргизский сом / Кенийский шиллинг
1 KGS1.65545 KES
5 KGS8.27725 KES
10 KGS16.55450 KES
20 KGS33.10900 KES
50 KGS82.77250 KES
100 KGS165.54500 KES
250 KGS413.86250 KES
500 KGS827.72500 KES
1000 KGS1655.45000 KES
2000 KGS3310.90000 KES
5000 KGS8277.25000 KES
10000 KGS16554.50000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Киргизский сом
1 KES0.60406 KGS
5 KES3.02032 KGS
10 KES6.04065 KGS
20 KES12.08130 KGS
50 KES30.20325 KGS
100 KES60.40650 KGS
250 KES151.01625 KGS
500 KES302.03250 KGS
1000 KES604.06500 KGS
2000 KES1208.13000 KGS
5000 KES3020.32500 KGS
10000 KES6040.65000 KGS