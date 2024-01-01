1 исландская крона в сербские динары

Сконвертируйте ISK в RSD по реальному обменному курсу

1 isk
0,78 rsd

kr1,000 ISK = РСД0,7819 RSD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78890,7889
Низкий0,78190,7784
В среднем0,78500,7825
Изменить-0.11%0.43%
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Соотношение 1 ISK к RSD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к RSD составил 0,7889, а минимальный — 0,7819. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7850. Изменение курса ISK к RSD в процентном соотношении составило -0.11.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к RSD составил 0,7889, а минимальный — 0,7784. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7825. Изменение курса ISK к RSD в процентном соотношении составило 0.43.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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ISK в AUD

ISK в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Сербский динар
1 ISK0,78194 RSD
5 ISK3,90970 RSD
10 ISK7,81940 RSD
20 ISK15,63880 RSD
50 ISK39,09700 RSD
100 ISK78,19400 RSD
250 ISK195,48500 RSD
500 ISK390,97000 RSD
1000 ISK781,94000 RSD
2000 ISK1 563,88000 RSD
5000 ISK3 909,70000 RSD
10000 ISK7 819,40000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Исландская крона
1 RSD1,27887 ISK
5 RSD6,39435 ISK
10 RSD12,78870 ISK
20 RSD25,57740 ISK
50 RSD63,94350 ISK
100 RSD127,88700 ISK
250 RSD319,71750 ISK
500 RSD639,43500 ISK
1000 RSD1 278,87000 ISK
2000 RSD2 557,74000 ISK
5000 RSD6 394,35000 ISK
10000 RSD12 788,70000 ISK