История обменного курса исландская крона–сербские динары

Обменный курс исландская крона/сербские динары сейчас составляет 0,782, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.366% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/сербские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,786, и минимумом, равным 0,782, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.170% увеличение стоимости.