1 тысяча исландских крон в швейцарские франки
Сконвертируйте ISK в CHF по реальному обменному курсу
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|1 ISK в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0066
|0,0066
|Низкий
|0,0064
|0,0064
|В среднем
|0,0065
|0,0065
|Изменить
|1.66%
|0.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к CHF
За последние 30 дней максимальный курс ISK к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса ISK к CHF в процентном соотношении составило 1.66.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0065. Изменение курса ISK к CHF в процентном соотношении составило 0.25.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Исландская крона
|1 CHF
|154,72200 ISK
|5 CHF
|773,61000 ISK
|10 CHF
|1 547,22000 ISK
|20 CHF
|3 094,44000 ISK
|50 CHF
|7 736,10000 ISK
|100 CHF
|15 472,20000 ISK
|250 CHF
|38 680,50000 ISK
|500 CHF
|77 361,00000 ISK
|1000 CHF
|154 722,00000 ISK
|2000 CHF
|309 444,00000 ISK
|5000 CHF
|773 610,00000 ISK
|10000 CHF
|1 547 220,00000 ISK