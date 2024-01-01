5 исландских крон в швейцарские франки

Сконвертируйте ISK в CHF по реальному обменному курсу

5 isk
0,03 chf

kr1,000 ISK = SFr.0,006463 CHF

Среднерыночный курс в 20:54
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1 ISK в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0066
Низкий0,00640,0064
В среднем0,00650,0065
Изменить1.66%0.25%
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Соотношение 1 ISK к CHF

За последние 30 дней максимальный курс ISK к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса ISK к CHF в процентном соотношении составило 1.66.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0065. Изменение курса ISK к CHF в процентном соотношении составило 0.25.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,892
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,0890,5641,21213,31

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Швейцарский франк
1 ISK0,00646 CHF
5 ISK0,03231 CHF
10 ISK0,06463 CHF
20 ISK0,12925 CHF
50 ISK0,32313 CHF
100 ISK0,64626 CHF
250 ISK1,61565 CHF
500 ISK3,23131 CHF
1000 ISK6,46261 CHF
2000 ISK12,92522 CHF
5000 ISK32,31305 CHF
10000 ISK64,62610 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Исландская крона
1 CHF154,73600 ISK
5 CHF773,68000 ISK
10 CHF1 547,36000 ISK
20 CHF3 094,72000 ISK
50 CHF7 736,80000 ISK
100 CHF15 473,60000 ISK
250 CHF38 684,00000 ISK
500 CHF77 368,00000 ISK
1000 CHF154 736,00000 ISK
2000 CHF309 472,00000 ISK
5000 CHF773 680,00000 ISK
10000 CHF1 547 360,00000 ISK