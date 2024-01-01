500 исландских крон в брунейские доллары

Сконвертируйте ISK в BND по реальному обменному курсу

500 isk
4,89 bnd

kr1,000 ISK = B$0,009782 BND

Среднерыночный курс в 20:44
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1 ISK в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00980,0098
Низкий0,00970,0096
В среднем0,00980,0097
Изменить0.74%1.45%
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Соотношение 1 ISK к BND

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BND составил 0,0098, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0098. Изменение курса ISK к BND в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BND составил 0,0098, а минимальный — 0,0096. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0097. Изменение курса ISK к BND в процентном соотношении составило 1.45.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,273
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,886
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,582
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,306

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Брунейский доллар
1 ISK0,00978 BND
5 ISK0,04891 BND
10 ISK0,09782 BND
20 ISK0,19564 BND
50 ISK0,48909 BND
100 ISK0,97819 BND
250 ISK2,44547 BND
500 ISK4,89094 BND
1000 ISK9,78188 BND
2000 ISK19,56376 BND
5000 ISK48,90940 BND
10000 ISK97,81880 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Исландская крона
1 BND102,23000 ISK
5 BND511,15000 ISK
10 BND1 022,30000 ISK
20 BND2 044,60000 ISK
50 BND5 111,50000 ISK
100 BND10 223,00000 ISK
250 BND25 557,50000 ISK
500 BND51 115,00000 ISK
1000 BND102 230,00000 ISK
2000 BND204 460,00000 ISK
5000 BND511 150,00000 ISK
10000 BND1 022 300,00000 ISK