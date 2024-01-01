История обменного курса исландская крона–брунейские доллары

Обменный курс исландская крона/брунейские доллары сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере -0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.117% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/брунейские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.232% уменьшение стоимости.