100 исландских крон в нидерландские антильские гульдены
Сконвертируйте ISK в ANG по реальному обменному курсу
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|1 ISK в ANG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0131
|0,0131
|Низкий
|0,0128
|0,0127
|В среднем
|0,0130
|0,0129
|Изменить
|1.13%
|2.67%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к ANG
За последние 30 дней максимальный курс ISK к ANG составил 0,0131, а минимальный — 0,0128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0130. Изменение курса ISK к ANG в процентном соотношении составило 1.13.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к ANG составил 0,0131, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0129. Изменение курса ISK к ANG в процентном соотношении составило 2.67.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в нидерландские антильские гульдены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Исландская крона
|1 ANG
|76,84360 ISK
|5 ANG
|384,21800 ISK
|10 ANG
|768,43600 ISK
|20 ANG
|1 536,87200 ISK
|50 ANG
|3 842,18000 ISK
|100 ANG
|7 684,36000 ISK
|250 ANG
|19 210,90000 ISK
|500 ANG
|38 421,80000 ISK
|1000 ANG
|76 843,60000 ISK
|2000 ANG
|153 687,20000 ISK
|5000 ANG
|384 218,00000 ISK
|10000 ANG
|768 436,00000 ISK