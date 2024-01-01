10 исландских крон в нидерландские антильские гульдены

Сконвертируйте ISK в ANG по реальному обменному курсу

10 isk
0,13 ang

kr1,000 ISK = ƒ0,01301 ANG

Среднерыночный курс в 20:25
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1 ISK в ANGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01310,0131
Низкий0,01280,0127
В среднем0,01300,0129
Изменить1.13%2.67%
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Соотношение 1 ISK к ANG

За последние 30 дней максимальный курс ISK к ANG составил 0,0131, а минимальный — 0,0128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0130. Изменение курса ISK к ANG в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к ANG составил 0,0131, а минимальный — 0,0127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0129. Изменение курса ISK к ANG в процентном соотношении составило 2.67.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,268
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,878
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,579
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21313,306

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в нидерландские антильские гульдены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ANG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ANG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

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ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Нидерландский антильский гульден
1 ISK0,01301 ANG
5 ISK0,06507 ANG
10 ISK0,13013 ANG
20 ISK0,26027 ANG
50 ISK0,65067 ANG
100 ISK1,30134 ANG
250 ISK3,25335 ANG
500 ISK6,50670 ANG
1000 ISK13,01340 ANG
2000 ISK26,02680 ANG
5000 ISK65,06700 ANG
10000 ISK130,13400 ANG
Обменные курсы Нидерландский антильский гульден / Исландская крона
1 ANG76,84360 ISK
5 ANG384,21800 ISK
10 ANG768,43600 ISK
20 ANG1 536,87200 ISK
50 ANG3 842,18000 ISK
100 ANG7 684,36000 ISK
250 ANG19 210,90000 ISK
500 ANG38 421,80000 ISK
1000 ANG76 843,60000 ISK
2000 ANG153 687,20000 ISK
5000 ANG384 218,00000 ISK
10000 ANG768 436,00000 ISK