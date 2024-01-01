10 израильских новых шекелей в сейшельские рупии

Сконвертируйте ILS в SCR по реальному обменному курсу

10 ils
40,15 scr

₪1,000 ILS = ₨4,015 SCR

Среднерыночный курс в 16:16
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,15494,1549
Низкий3,62673,4896
В среднем3,79523,7235
Изменить8.81%10.81%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к SCR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к SCR составил 4,1549, а минимальный — 3,6267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,7952. Изменение курса ILS к SCR в процентном соотношении составило 8.81.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к SCR составил 4,1549, а минимальный — 3,4896. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7235. Изменение курса ILS к SCR в процентном соотношении составило 10.81.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1621,4941,6270,96719,594
1 GBP1,18711,292108,1931,7741,9311,14823,255
1 USD0,9180,774183,7111,3721,4940,88817,993
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Сейшельская рупия
1 ILS4,01500 SCR
5 ILS20,07500 SCR
10 ILS40,15000 SCR
20 ILS80,30000 SCR
50 ILS200,75000 SCR
100 ILS401,50000 SCR
250 ILS1 003,75000 SCR
500 ILS2 007,50000 SCR
1000 ILS4 015,00000 SCR
2000 ILS8 030,00000 SCR
5000 ILS20 075,00000 SCR
10000 ILS40 150,00000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Израильский новый шекель
1 SCR0,24907 ILS
5 SCR1,24533 ILS
10 SCR2,49066 ILS
20 SCR4,98132 ILS
50 SCR12,45330 ILS
100 SCR24,90660 ILS
250 SCR62,26650 ILS
500 SCR124,53300 ILS
1000 SCR249,06600 ILS
2000 SCR498,13200 ILS
5000 SCR1 245,33000 ILS
10000 SCR2 490,66000 ILS