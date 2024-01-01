1 израильский новый шекель в сейшельские рупии
Сконвертируйте ILS в SCR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в SCR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,1549
|4,1549
|Низкий
|3,6267
|3,4896
|В среднем
|3,7952
|3,7235
|Изменить
|8.81%
|10.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к SCR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к SCR составил 4,1549, а минимальный — 3,6267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,7952. Изменение курса ILS к SCR в процентном соотношении составило 8.81.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к SCR составил 4,1549, а минимальный — 3,4896. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7235. Изменение курса ILS к SCR в процентном соотношении составило 10.81.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сейшельские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Гонконгский доллар
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Сейшельская рупия
|1 ILS
|4,01500 SCR
|5 ILS
|20,07500 SCR
|10 ILS
|40,15000 SCR
|20 ILS
|80,30000 SCR
|50 ILS
|200,75000 SCR
|100 ILS
|401,50000 SCR
|250 ILS
|1 003,75000 SCR
|500 ILS
|2 007,50000 SCR
|1000 ILS
|4 015,00000 SCR
|2000 ILS
|8 030,00000 SCR
|5000 ILS
|20 075,00000 SCR
|10000 ILS
|40 150,00000 SCR