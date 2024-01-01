История обменного курса израильский новый шекель–сейшельские рупии

Обменный курс израильский новый шекель/сейшельские рупии сейчас составляет 4,015, отражая изменение в размере 3.322% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 4,177, и минимумом, равным 3,709, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.734% уменьшение стоимости.