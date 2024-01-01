5 израильских новых шекелей в руандийские франки
Сконвертируйте ILS в RWF по реальному обменному курсу
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|1 ILS в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|364,9350
|364,9350
|Низкий
|347,3870
|339,9680
|В среднем
|354,4153
|350,9614
|Изменить
|2.44%
|5.07%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к RWF
За последние 30 дней максимальный курс ILS к RWF составил 364,9350, а минимальный — 347,3870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 354,4153. Изменение курса ILS к RWF в процентном соотношении составило 2.44.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к RWF составил 364,9350, а минимальный — 339,9680. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 350,9614. Изменение курса ILS к RWF в процентном соотношении составило 5.07.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Канадский доллар
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Руандийский франк
|1 ILS
|360,72300 RWF
|5 ILS
|1 803,61500 RWF
|10 ILS
|3 607,23000 RWF
|20 ILS
|7 214,46000 RWF
|50 ILS
|18 036,15000 RWF
|100 ILS
|36 072,30000 RWF
|250 ILS
|90 180,75000 RWF
|500 ILS
|180 361,50000 RWF
|1000 ILS
|360 723,00000 RWF
|2000 ILS
|721 446,00000 RWF
|5000 ILS
|1 803 615,00000 RWF
|10000 ILS
|3 607 230,00000 RWF