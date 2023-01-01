1 руандийский франк в новые израильские шекели

Сконвертируйте RWF в ILS по реальному обменному курсу

1 rwf
0,00 ils

1.00000 RWF = 0.00318 ILS

Среднерыночный курс в 20:56 UTC
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График изменения обменного курса RWF к ILS

1 мин. назад 1 RWF → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Руандийский франк / Израильский новый шекель
1 RWF0.00318 ILS
5 RWF0.01589 ILS
10 RWF0.03178 ILS
20 RWF0.06356 ILS
50 RWF0.15890 ILS
100 RWF0.31780 ILS
250 RWF0.79451 ILS
500 RWF1.58901 ILS
1000 RWF3.17802 ILS
2000 RWF6.35604 ILS
5000 RWF15.89010 ILS
10000 RWF31.78020 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Руандийский франк
1 ILS314.66100 RWF
5 ILS1573.30500 RWF
10 ILS3146.61000 RWF
20 ILS6293.22000 RWF
50 ILS15733.05000 RWF
100 ILS31466.10000 RWF
250 ILS78665.25000 RWF
500 ILS157330.50000 RWF
1000 ILS314661.00000 RWF
2000 ILS629322.00000 RWF
5000 ILS1573305.00000 RWF
10000 ILS3146610.00000 RWF