2 000 израильских новых шекелей в руандийские франки

Сконвертируйте ILS в RWF по реальному обменному курсу

2 000 ils
721 446 rwf

₪1,000 ILS = R₣360,7 RWF

Среднерыночный курс в 16:12
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1 ILS в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий364,9350364,9350
Низкий347,3870339,9680
В среднем354,4185350,9625
Изменить2.47%5.10%
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Соотношение 1 ILS к RWF

За последние 30 дней максимальный курс ILS к RWF составил 364,9350, а минимальный — 347,3870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 354,4185. Изменение курса ILS к RWF в процентном соотношении составило 2.47.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к RWF составил 364,9350, а минимальный — 339,9680. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 350,9625. Изменение курса ILS к RWF в процентном соотношении составило 5.10.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1711,4951,6270,96719,588
1 GBP1,18711,292108,1991,7741,9311,14823,246
1 USD0,9180,774183,7161,3721,4940,88817,986
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Руандийский франк
1 ILS360,72300 RWF
5 ILS1 803,61500 RWF
10 ILS3 607,23000 RWF
20 ILS7 214,46000 RWF
50 ILS18 036,15000 RWF
100 ILS36 072,30000 RWF
250 ILS90 180,75000 RWF
500 ILS180 361,50000 RWF
1000 ILS360 723,00000 RWF
2000 ILS721 446,00000 RWF
5000 ILS1 803 615,00000 RWF
10000 ILS3 607 230,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Израильский новый шекель
1 RWF0,00277 ILS
5 RWF0,01386 ILS
10 RWF0,02772 ILS
20 RWF0,05544 ILS
50 RWF0,13861 ILS
100 RWF0,27722 ILS
250 RWF0,69305 ILS
500 RWF1,38611 ILS
1000 RWF2,77221 ILS
2000 RWF5,54442 ILS
5000 RWF13,86105 ILS
10000 RWF27,72210 ILS