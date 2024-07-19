10 тысяч израильских новых шекелей в польские злотые

Сконвертируйте ILS в PLN по реальному обменному курсу

10 000 ils
10 795,60 pln

₪1,000 ILS = zł1,080 PLN

Среднерыночный курс в 16:02
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1 ILS в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,08531,1006
Низкий1,06061,0536
В среднем1,07461,0734
Изменить-0.31%0.52%
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Соотношение 1 ILS к PLN

За последние 30 дней максимальный курс ILS к PLN составил 1,0853, а минимальный — 1,0606. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0746. Изменение курса ILS к PLN в процентном соотношении составило -0.31.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к PLN составил 1,1006, а минимальный — 1,0536. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0734. Изменение курса ILS к PLN в процентном соотношении составило 0.52.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1391,4941,6270,96719,54
1 GBP1,18711,292108,1611,7741,9311,14823,19
1 USD0,9180,774183,7061,3731,4940,88817,947
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Польский злотый
1 ILS1,07956 PLN
5 ILS5,39780 PLN
10 ILS10,79560 PLN
20 ILS21,59120 PLN
50 ILS53,97800 PLN
100 ILS107,95600 PLN
250 ILS269,89000 PLN
500 ILS539,78000 PLN
1000 ILS1 079,56000 PLN
2000 ILS2 159,12000 PLN
5000 ILS5 397,80000 PLN
10000 ILS10 795,60000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Израильский новый шекель
1 PLN0,92631 ILS
5 PLN4,63153 ILS
10 PLN9,26305 ILS
20 PLN18,52610 ILS
50 PLN46,31525 ILS
100 PLN92,63050 ILS
250 PLN231,57625 ILS
500 PLN463,15250 ILS
1000 PLN926,30500 ILS
2000 PLN1 852,61000 ILS
5000 PLN4 631,52500 ILS
10000 PLN9 263,05000 ILS