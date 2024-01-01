1 тысяча израильских новых шекелей в патаки Макао

Сконвертируйте ILS в MOP по реальному обменному курсу

1 000 ils
2 205,81 mop

₪1,000 ILS = MOP$2,206 MOP

Среднерыночный курс в 15:33
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,23582,2358
Низкий2,13062,1208
В среднем2,17342,1677
Изменить1.98%2.99%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к MOP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MOP составил 2,2358, а минимальный — 2,1306. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1734. Изменение курса ILS к MOP в процентном соотношении составило 1.98.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MOP составил 2,2358, а минимальный — 2,1208. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1677. Изменение курса ILS к MOP в процентном соотношении составило 2.99.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1271,4951,6270,96719,575
1 GBP1,18611,291108,1151,7731,9311,14823,224
1 USD0,9190,774183,7221,3731,4950,88917,984
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Патака Макао
1 ILS2,20581 MOP
5 ILS11,02905 MOP
10 ILS22,05810 MOP
20 ILS44,11620 MOP
50 ILS110,29050 MOP
100 ILS220,58100 MOP
250 ILS551,45250 MOP
500 ILS1 102,90500 MOP
1000 ILS2 205,81000 MOP
2000 ILS4 411,62000 MOP
5000 ILS11 029,05000 MOP
10000 ILS22 058,10000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Израильский новый шекель
1 MOP0,45335 ILS
5 MOP2,26675 ILS
10 MOP4,53349 ILS
20 MOP9,06698 ILS
50 MOP22,66745 ILS
100 MOP45,33490 ILS
250 MOP113,33725 ILS
500 MOP226,67450 ILS
1000 MOP453,34900 ILS
2000 MOP906,69800 ILS
5000 MOP2 266,74500 ILS
10000 MOP4 533,49000 ILS