История обменного курса израильский новый шекель–патаки Макао

Обменный курс израильский новый шекель/патаки Макао сейчас составляет 2,206, отражая изменение в размере -0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.531% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/патаки Макао колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 2,239, и минимумом, равным 2,190, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.887% увеличение стоимости.