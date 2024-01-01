10 израильских новых шекелей в иорданские динары

Сконвертируйте ILS в JOD по реальному обменному курсу

10 ils
1,944 jod

₪1,000 ILS = JD0,1944 JOD

Среднерыночный курс в 14:59
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1 ILS в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19710,1971
Низкий0,18780,1864
В среднем0,19150,1909
Изменить1.95%3.31%
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Соотношение 1 ILS к JOD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1915. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1909. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 3.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1651,4951,6270,96819,507
1 GBP1,18611,292108,1351,7731,931,14823,138
1 USD0,9180,774183,7191,3721,4940,88917,914
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Иорданский динар
1 ILS0,19439 JOD
5 ILS0,97195 JOD
10 ILS1,94390 JOD
20 ILS3,88780 JOD
50 ILS9,71950 JOD
100 ILS19,43900 JOD
250 ILS48,59750 JOD
500 ILS97,19500 JOD
1000 ILS194,39000 JOD
2000 ILS388,78000 JOD
5000 ILS971,95000 JOD
10000 ILS1 943,90000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Израильский новый шекель
1 JOD5,14430 ILS
5 JOD25,72150 ILS
10 JOD51,44300 ILS
20 JOD102,88600 ILS
50 JOD257,21500 ILS
100 JOD514,43000 ILS
250 JOD1 286,07500 ILS
500 JOD2 572,15000 ILS
1000 JOD5 144,30000 ILS
2000 JOD10 288,60000 ILS
5000 JOD25 721,50000 ILS
10000 JOD51 443,00000 ILS