20 израильских новых шекелей в иорданские динары
Сконвертируйте ILS в JOD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в JOD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1971
|0,1971
|Низкий
|0,1878
|0,1864
|В среднем
|0,1915
|0,1909
|Изменить
|1.98%
|3.34%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к JOD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1915. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 1.98.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1909. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 3.34.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в иорданские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Иорданский динар / Израильский новый шекель
|1 JOD
|5,14396 ILS
|5 JOD
|25,71980 ILS
|10 JOD
|51,43960 ILS
|20 JOD
|102,87920 ILS
|50 JOD
|257,19800 ILS
|100 JOD
|514,39600 ILS
|250 JOD
|1 285,99000 ILS
|500 JOD
|2 571,98000 ILS
|1000 JOD
|5 143,96000 ILS
|2000 JOD
|10 287,92000 ILS
|5000 JOD
|25 719,80000 ILS
|10000 JOD
|51 439,60000 ILS