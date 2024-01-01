1 тысяча израильских новых шекелей в иорданские динары

Сконвертируйте ILS в JOD по реальному обменному курсу

1 000 ils
194,403 jod

₪1,000 ILS = JD0,1944 JOD

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1 ILS в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19710,1971
Низкий0,18780,1864
В среднем0,19150,1909
Изменить1.95%3.31%
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Соотношение 1 ILS к JOD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1915. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к JOD составил 0,1971, а минимальный — 0,1864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1909. Изменение курса ILS к JOD в процентном соотношении составило 3.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1741,4941,6270,96819,51
1 GBP1,18611,292108,1571,7731,931,14823,144
1 USD0,9180,774183,7221,3721,4940,88917,916
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Иорданский динар
1 ILS0,19440 JOD
5 ILS0,97202 JOD
10 ILS1,94403 JOD
20 ILS3,88806 JOD
50 ILS9,72015 JOD
100 ILS19,44030 JOD
250 ILS48,60075 JOD
500 ILS97,20150 JOD
1000 ILS194,40300 JOD
2000 ILS388,80600 JOD
5000 ILS972,01500 JOD
10000 ILS1 944,03000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Израильский новый шекель
1 JOD5,14396 ILS
5 JOD25,71980 ILS
10 JOD51,43960 ILS
20 JOD102,87920 ILS
50 JOD257,19800 ILS
100 JOD514,39600 ILS
250 JOD1 285,99000 ILS
500 JOD2 571,98000 ILS
1000 JOD5 143,96000 ILS
2000 JOD10 287,92000 ILS
5000 JOD25 719,80000 ILS
10000 JOD51 439,60000 ILS