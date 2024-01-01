5 израильских новых шекелей в хорватские куны

Сконвертируйте ILS в HRK по реальному обменному курсу

5 ils
9,63 hrk

₪1,000 ILS = kn1,926 HRK

Среднерыночный курс в 14:47
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 ILS в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,95191,9519
Низкий1,86001,8467
В среднем1,89711,8912
Изменить1.97%3.32%
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Соотношение 1 ILS к HRK

За последние 30 дней максимальный курс ILS к HRK составил 1,9519, а минимальный — 1,8600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8971. Изменение курса ILS к HRK в процентном соотношении составило 1.97.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к HRK составил 1,9519, а минимальный — 1,8467. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8912. Изменение курса ILS к HRK в процентном соотношении составило 3.32.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1621,4951,6270,96819,505
1 GBP1,18711,292108,1661,7731,931,14823,144
1 USD0,9180,774183,7231,3731,4940,88917,914
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Хорватская куна
1 ILS1,92581 HRK
5 ILS9,62905 HRK
10 ILS19,25810 HRK
20 ILS38,51620 HRK
50 ILS96,29050 HRK
100 ILS192,58100 HRK
250 ILS481,45250 HRK
500 ILS962,90500 HRK
1000 ILS1 925,81000 HRK
2000 ILS3 851,62000 HRK
5000 ILS9 629,05000 HRK
10000 ILS19 258,10000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Израильский новый шекель
1 HRK0,51926 ILS
5 HRK2,59632 ILS
10 HRK5,19263 ILS
20 HRK10,38526 ILS
50 HRK25,96315 ILS
100 HRK51,92630 ILS
250 HRK129,81575 ILS
500 HRK259,63150 ILS
1000 HRK519,26300 ILS
2000 HRK1 038,52600 ILS
5000 HRK2 596,31500 ILS
10000 HRK5 192,63000 ILS