История обменного курса израильский новый шекель–хорватские куны

Обменный курс израильский новый шекель/хорватские куны сейчас составляет 1,926, отражая изменение в размере -0.153% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.432% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/хорватские куны колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,955, и минимумом, равным 1,911, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.