5 индонезийских рупий в шведские кроны
Сконвертируйте IDR в SEK по реальному обменному курсу
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|1 IDR в SEK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0007
|0,0007
|Низкий
|0,0006
|0,0006
|В среднем
|0,0006
|0,0007
|Изменить
|3.15%
|-2.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к SEK
За последние 30 дней максимальный курс IDR к SEK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса IDR к SEK в процентном соотношении составило 3.15.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к SEK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к SEK в процентном соотношении составило -2.03.
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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в шведские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Шведская крона / Индонезийская рупия
|1 SEK
|1 519,22000 IDR
|5 SEK
|7 596,10000 IDR
|10 SEK
|15 192,20000 IDR
|20 SEK
|30 384,40000 IDR
|50 SEK
|75 961,00000 IDR
|100 SEK
|151 922,00000 IDR
|250 SEK
|379 805,00000 IDR
|500 SEK
|759 610,00000 IDR
|1000 SEK
|1 519 220,00000 IDR
|2000 SEK
|3 038 440,00000 IDR
|5000 SEK
|7 596 100,00000 IDR
|10000 SEK
|15 192 200,00000 IDR