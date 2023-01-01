5 Endonezya rupisinden İsveç kronuna
Reel döviz kuru ile IDR → SEK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsveç Kronu / Endonezya Rupisi
|1 SEK
|1414.54000 IDR
|5 SEK
|7072.70000 IDR
|10 SEK
|14145.40000 IDR
|20 SEK
|28290.80000 IDR
|50 SEK
|70727.00000 IDR
|100 SEK
|141454.00000 IDR
|250 SEK
|353635.00000 IDR
|500 SEK
|707270.00000 IDR
|1000 SEK
|1414540.00000 IDR
|2000 SEK
|2829080.00000 IDR
|5000 SEK
|7072700.00000 IDR
|10000 SEK
|14145400.00000 IDR