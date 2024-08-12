100 İsveç kronundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → IDR çevirin

100 sek
151.773 idr

1,000kr SEK = 1.518Rp IDR

03:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → IDR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.535,84001.570,4400
Düşük1.500,67001.486,3700
Ortalama1.518,37631.531,2453
Değişim-0.96%1.88%
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1 SEK → IDR istatistikleri

SEK → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.535,8400, en düşük 1.500,6700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.518,3763 oldu. SEK → IDR kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

SEK → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.570,4400, en düşük 1.486,3700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.531,2453 oldu. SEK → IDR kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80783,9511,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79491,621,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,787107,11,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2760,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Endonezya Rupisi
1 SEK1.517,73000 IDR
5 SEK7.588,65000 IDR
10 SEK15.177,30000 IDR
20 SEK30.354,60000 IDR
50 SEK75.886,50000 IDR
100 SEK151.773,00000 IDR
250 SEK379.432,50000 IDR
500 SEK758.865,00000 IDR
1000 SEK1.517.730,00000 IDR
2000 SEK3.035.460,00000 IDR
5000 SEK7.588.650,00000 IDR
10000 SEK15.177.300,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / İsveç Kronu
1 IDR0,00066 SEK
5 IDR0,00329 SEK
10 IDR0,00659 SEK
20 IDR0,01318 SEK
50 IDR0,03294 SEK
100 IDR0,06589 SEK
250 IDR0,16472 SEK
500 IDR0,32944 SEK
1000 IDR0,65888 SEK
2000 IDR1,31776 SEK
5000 IDR3,29439 SEK
10000 IDR6,58878 SEK