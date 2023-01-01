500 Endonezya rupisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile IDR → SEK çevirin

500 idr
0,35 sek

1.00000 IDR = 0.00071 SEK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

IDR → SEK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SEK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / İsveç Kronu
1 IDR0.00071 SEK
5 IDR0.00353 SEK
10 IDR0.00707 SEK
20 IDR0.01414 SEK
50 IDR0.03535 SEK
100 IDR0.07069 SEK
250 IDR0.17674 SEK
500 IDR0.35347 SEK
1000 IDR0.70694 SEK
2000 IDR1.41389 SEK
5000 IDR3.53472 SEK
10000 IDR7.06943 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Endonezya Rupisi
1 SEK1414.54000 IDR
5 SEK7072.70000 IDR
10 SEK14145.40000 IDR
20 SEK28290.80000 IDR
50 SEK70727.00000 IDR
100 SEK141454.00000 IDR
250 SEK353635.00000 IDR
500 SEK707270.00000 IDR
1000 SEK1414540.00000 IDR
2000 SEK2829080.00000 IDR
5000 SEK7072700.00000 IDR
10000 SEK14145400.00000 IDR