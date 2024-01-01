500 индонезийских рупий в сербские динары

Сконвертируйте IDR в RSD по реальному обменному курсу

500 idr
3,32 rsd

Rp1,000 IDR = РСД0,006641 RSD

Среднерыночный курс в 12:32
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1 IDR в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00670,0068
Низкий0,00660,0066
В среднем0,00670,0067
Изменить-0.19%-1.81%
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Соотношение 1 IDR к RSD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к RSD составил 0,0067, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0067. Изменение курса IDR к RSD в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к RSD составил 0,0068, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0067. Изменение курса IDR к RSD в процентном соотношении составило -1.81.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6710,9191,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09711,4641,6281,4940,8438,503
1 SGD0,74462,2110,68311,1111,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в EUR

IDR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Сербский динар
1 IDR0,00664 RSD
5 IDR0,03321 RSD
10 IDR0,06641 RSD
20 IDR0,13283 RSD
50 IDR0,33207 RSD
100 IDR0,66413 RSD
250 IDR1,66033 RSD
500 IDR3,32066 RSD
1000 IDR6,64132 RSD
2000 IDR13,28264 RSD
5000 IDR33,20660 RSD
10000 IDR66,41320 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Индонезийская рупия
1 RSD150,57200 IDR
5 RSD752,86000 IDR
10 RSD1 505,72000 IDR
20 RSD3 011,44000 IDR
50 RSD7 528,60000 IDR
100 RSD15 057,20000 IDR
250 RSD37 643,00000 IDR
500 RSD75 286,00000 IDR
1000 RSD150 572,00000 IDR
2000 RSD301 144,00000 IDR
5000 RSD752 860,00000 IDR
10000 RSD1 505 720,00000 IDR