1 тысяча индонезийских рупий в сербские динары
Сконвертируйте IDR в RSD по реальному обменному курсу
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|1 IDR в RSD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0067
|0,0068
|Низкий
|0,0066
|0,0066
|В среднем
|0,0067
|0,0067
|Изменить
|-0.19%
|-1.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к RSD
За последние 30 дней максимальный курс IDR к RSD составил 0,0067, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0067. Изменение курса IDR к RSD в процентном соотношении составило -0.19.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к RSD составил 0,0068, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0067. Изменение курса IDR к RSD в процентном соотношении составило -1.81.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в сербские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сербский динар / Индонезийская рупия
|1 RSD
|150,58800 IDR
|5 RSD
|752,94000 IDR
|10 RSD
|1 505,88000 IDR
|20 RSD
|3 011,76000 IDR
|50 RSD
|7 529,40000 IDR
|100 RSD
|15 058,80000 IDR
|250 RSD
|37 647,00000 IDR
|500 RSD
|75 294,00000 IDR
|1000 RSD
|150 588,00000 IDR
|2000 RSD
|301 176,00000 IDR
|5000 RSD
|752 940,00000 IDR
|10000 RSD
|1 505 880,00000 IDR