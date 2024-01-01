5 000 индонезийских рупий в кенийские шиллинги

Сконвертируйте IDR в KES по реальному обменному курсу

5 000 idr
40 kes

Rp1,000 IDR = Ksh0,008066 KES

Среднерыночный курс в 11:00
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 IDR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00810,0084
Низкий0,00780,0078
В среднем0,00790,0081
Изменить2.70%-1.76%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к KES

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KES составил 0,0081, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0079. Изменение курса IDR к KES в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KES составил 0,0084, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0081. Изменение курса IDR к KES в процентном соотношении составило -1.76.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11211,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5755,808

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Кенийский шиллинг
1 IDR0,00807 KES
5 IDR0,04033 KES
10 IDR0,08066 KES
20 IDR0,16133 KES
50 IDR0,40332 KES
100 IDR0,80664 KES
250 IDR2,01660 KES
500 IDR4,03320 KES
1000 IDR8,06640 KES
2000 IDR16,13280 KES
5000 IDR40,33200 KES
10000 IDR80,66400 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Индонезийская рупия
1 KES123,97100 IDR
5 KES619,85500 IDR
10 KES1 239,71000 IDR
20 KES2 479,42000 IDR
50 KES6 198,55000 IDR
100 KES12 397,10000 IDR
250 KES30 992,75000 IDR
500 KES61 985,50000 IDR
1000 KES123 971,00000 IDR
2000 KES247 942,00000 IDR
5000 KES619 855,00000 IDR
10000 KES1 239 710,00000 IDR