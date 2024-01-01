История обменного курса индонезийская рупия–кенийские шиллинги

Обменный курс индонезийская рупия/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.647% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.203% увеличение стоимости.