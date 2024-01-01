индонезийская рупия кенийские шиллинги История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса индонезийская рупия кенийские шиллинги. Это сводная страница индонезийская рупия (IDR) кенийские шиллинги (KES) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные IDR и KES за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса индонезийская рупия–кенийские шиллинги
Обменный курс индонезийская рупия/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере -0.146% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.647% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.203% увеличение стоимости.
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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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