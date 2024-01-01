100 индонезийских рупий в кенийские шиллинги
Сконвертируйте IDR в KES по реальному обменному курсу
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|1 IDR в KES
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0081
|0,0084
|Низкий
|0,0078
|0,0078
|В среднем
|0,0079
|0,0081
|Изменить
|2.70%
|-1.76%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к KES
За последние 30 дней максимальный курс IDR к KES составил 0,0081, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0079. Изменение курса IDR к KES в процентном соотношении составило 2.70.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к KES составил 0,0084, а минимальный — 0,0078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0081. Изменение курса IDR к KES в процентном соотношении составило -1.76.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Кенийский шиллинг / Индонезийская рупия
|1 KES
|123,97100 IDR
|5 KES
|619,85500 IDR
|10 KES
|1 239,71000 IDR
|20 KES
|2 479,42000 IDR
|50 KES
|6 198,55000 IDR
|100 KES
|12 397,10000 IDR
|250 KES
|30 992,75000 IDR
|500 KES
|61 985,50000 IDR
|1000 KES
|123 971,00000 IDR
|2000 KES
|247 942,00000 IDR
|5000 KES
|619 855,00000 IDR
|10000 KES
|1 239 710,00000 IDR