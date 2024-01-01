10 индонезийских рупий в грузинские лари

Сконвертируйте IDR в GEL по реальному обменному курсу

10 idr
0,00 gel

Rp1,000 IDR = ₾0,0001663 GEL

Среднерыночный курс в 10:55
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1 IDR в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменить-2.63%1.24%
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Соотношение 1 IDR к GEL

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило -2.63.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило 1.24.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6690,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07811,4641,6271,4930,8438,5
1 SGD0,74462,210,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Грузинский лари
1 IDR0,00017 GEL
5 IDR0,00083 GEL
10 IDR0,00166 GEL
20 IDR0,00333 GEL
50 IDR0,00831 GEL
100 IDR0,01663 GEL
250 IDR0,04157 GEL
500 IDR0,08315 GEL
1000 IDR0,16629 GEL
2000 IDR0,33258 GEL
5000 IDR0,83145 GEL
10000 IDR1,66291 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Индонезийская рупия
1 GEL6 013,56000 IDR
5 GEL30 067,80000 IDR
10 GEL60 135,60000 IDR
20 GEL120 271,20000 IDR
50 GEL300 678,00000 IDR
100 GEL601 356,00000 IDR
250 GEL1 503 390,00000 IDR
500 GEL3 006 780,00000 IDR
1000 GEL6 013 560,00000 IDR
2000 GEL12 027 120,00000 IDR
5000 GEL30 067 800,00000 IDR
10000 GEL60 135 600,00000 IDR