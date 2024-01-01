1 индонезийская рупия в грузинские лари
Сконвертируйте IDR в GEL по реальному обменному курсу
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|1 IDR в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0002
|Низкий
|0,0002
|0,0002
|В среднем
|0,0002
|0,0002
|Изменить
|-2.63%
|1.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к GEL
За последние 30 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило -2.63.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило 1.24.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Индонезийская рупия
|1 GEL
|6 013,56000 IDR
|5 GEL
|30 067,80000 IDR
|10 GEL
|60 135,60000 IDR
|20 GEL
|120 271,20000 IDR
|50 GEL
|300 678,00000 IDR
|100 GEL
|601 356,00000 IDR
|250 GEL
|1 503 390,00000 IDR
|500 GEL
|3 006 780,00000 IDR
|1000 GEL
|6 013 560,00000 IDR
|2000 GEL
|12 027 120,00000 IDR
|5000 GEL
|30 067 800,00000 IDR
|10000 GEL
|60 135 600,00000 IDR