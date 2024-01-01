5 индонезийских рупий в грузинские лари

Сконвертируйте IDR в GEL по реальному обменному курсу

5 idr
0,00 gel

Rp1,000 IDR = ₾0,0001690 GEL

Среднерыночный курс в 02:43
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График изменения обменного курса IDR к GEL

1 мин. назад 0
Среднерыночный курс

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1 IDR в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменение0.12%0.80%
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Соотношение 1 IDR к GEL

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило 0.12.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GEL составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к GEL в процентном соотношении составило 0.80.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,940,9161,3241,5191,3730,7847,799
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,09291,65411,4461,6591,50,8568,516
1 SGD0,75563,4010,69211,1471,0370,5925,891

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Грузинский лари
1 IDR0,00017 GEL
5 IDR0,00084 GEL
10 IDR0,00169 GEL
20 IDR0,00338 GEL
50 IDR0,00845 GEL
100 IDR0,01690 GEL
250 IDR0,04225 GEL
500 IDR0,08450 GEL
1000 IDR0,16900 GEL
2000 IDR0,33800 GEL
5000 IDR0,84500 GEL
10000 IDR1,68999 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Индонезийская рупия
1 GEL5 917,19000 IDR
5 GEL29 585,95000 IDR
10 GEL59 171,90000 IDR
20 GEL118 343,80000 IDR
50 GEL295 859,50000 IDR
100 GEL591 719,00000 IDR
250 GEL1 479 297,50000 IDR
500 GEL2 958 595,00000 IDR
1000 GEL5 917 190,00000 IDR
2000 GEL11 834 380,00000 IDR
5000 GEL29 585 950,00000 IDR
10000 GEL59 171 900,00000 IDR