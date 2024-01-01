10 индонезийских рупий в швейцарские франки
Сконвертируйте IDR в CHF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в CHF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменить
|1.68%
|-1.91%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к CHF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к CHF составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CHF в процентном соотношении составило 1.68.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к CHF составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CHF в процентном соотношении составило -1.91.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Индонезийская рупия
|1 CHF
|18 198,20000 IDR
|5 CHF
|90 991,00000 IDR
|10 CHF
|181 982,00000 IDR
|20 CHF
|363 964,00000 IDR
|50 CHF
|909 910,00000 IDR
|100 CHF
|1 819 820,00000 IDR
|250 CHF
|4 549 550,00000 IDR
|500 CHF
|9 099 100,00000 IDR
|1000 CHF
|18 198 200,00000 IDR
|2000 CHF
|36 396 400,00000 IDR
|5000 CHF
|90 991 000,00000 IDR
|10000 CHF
|181 982 000,00000 IDR