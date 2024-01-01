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过去 90 天，IDR 兑 CHF 的表现如下：90 天高点为 0.0001，90 天低点为 0.0001。这意味着 90 天平均值为 0.0001。IDR 兑 CHF 的变化为 -4.56。

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1 USD183.9590.9151.3251.5271.3750.7887.792
1 INR0.01210.0110.0160.0180.0160.0090.093
1 EUR1.09391.73811.4471.6681.5020.8618.514
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印尼盾/瑞士法郎汇率
1 IDR0.00005 CHF
5 IDR0.00027 CHF
10 IDR0.00054 CHF
20 IDR0.00108 CHF
50 IDR0.00270 CHF
100 IDR0.00539 CHF
250 IDR0.01348 CHF
500 IDR0.02696 CHF
1000 IDR0.05392 CHF
2000 IDR0.10784 CHF
5000 IDR0.26961 CHF
10000 IDR0.53921 CHF
瑞士法郎/印尼盾汇率
1 CHF18,545.60000 IDR
5 CHF92,728.00000 IDR
10 CHF185,456.00000 IDR
20 CHF370,912.00000 IDR
50 CHF927,280.00000 IDR
100 CHF1,854,560.00000 IDR
250 CHF4,636,400.00000 IDR
500 CHF9,272,800.00000 IDR
1000 CHF18,545,600.00000 IDR
2000 CHF37,091,200.00000 IDR
5000 CHF92,728,000.00000 IDR
10000 CHF185,456,000.00000 IDR