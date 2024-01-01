История обменного курса фиджийский доллар–боливийские боливиано

Обменный курс фиджийских доллара/боливийские боливиано сейчас составляет 3,095, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 3,095, и минимумом, равным 3,034, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.780%.