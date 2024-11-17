Fiji dolarından Bolivya bolivyanosuna Geçmiş Döviz Kurları
Fiji dolarından Bolivya bolivyanosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fiji dolarından (FJD) Bolivya bolivyanosuna (BOB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FJD - BOB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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FJD → BOB çevrim grafiği
1 FJD = 3,04006 BOB
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Fiji doları → Bolivya bolivyanosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Fiji doları Bolivya bolivyanosuna döviz kuru şu anda 3,040, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Fiji doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.775 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fiji doları Bolivya bolivyanosuna döviz kuru en yüksek değeri 3,095 (10-11-2024) ile en düşük değeri 3,006 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.735 düşüş ile 10-11-2024 günü gerçekleşti.
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Fiji dolarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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