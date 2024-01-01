История обменного курса боливийский боливиано–фиджийские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/фиджийские доллары сейчас составляет 0,324, отражая изменение в размере -0.711% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.727% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,328, и минимумом, равным 0,323, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.798% уменьшение стоимости.