Египетские фунты в южноафриканские ранды

Сконвертируйте EGP в ZAR по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = R0,3567 ZAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к ZAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ZAR
1 EGP в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36510,3717
Низкий0,35100,3510
В среднем0,36060,3627
Изменение-1.12%-4.04%
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Соотношение 1 EGP к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс EGP к ZAR составил 0,3651, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3606. Изменение курса EGP к ZAR в процентном соотношении составило -1.12.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к ZAR составил 0,3717, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3627. Изменение курса EGP к ZAR в процентном соотношении составило -4.04.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Южноафриканский ранд
1 EGP0,35669 ZAR
5 EGP1,78346 ZAR
10 EGP3,56692 ZAR
20 EGP7,13384 ZAR
50 EGP17,83460 ZAR
100 EGP35,66920 ZAR
250 EGP89,17300 ZAR
500 EGP178,34600 ZAR
1000 EGP356,69200 ZAR
2000 EGP713,38400 ZAR
5000 EGP1 783,46000 ZAR
10000 EGP3 566,92000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Египетский фунт
1 ZAR2,80354 EGP
5 ZAR14,01770 EGP
10 ZAR28,03540 EGP
20 ZAR56,07080 EGP
50 ZAR140,17700 EGP
100 ZAR280,35400 EGP
250 ZAR700,88500 EGP
500 ZAR1 401,77000 EGP
1000 ZAR2 803,54000 EGP
2000 ZAR5 607,08000 EGP
5000 ZAR14 017,70000 EGP
10000 ZAR28 035,40000 EGP