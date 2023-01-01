جنيه مصري إلى راند جنوب أفريقي

تحويل EGP إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
609.94 zar

1.00000 EGP = 0.60994 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:30 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

EGP إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 ZAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / راند جنوب أفريقيا
1 EGP0.60994 ZAR
5 EGP3.04972 ZAR
10 EGP6.09945 ZAR
20 EGP12.19890 ZAR
50 EGP30.49725 ZAR
100 EGP60.99450 ZAR
250 EGP152.48625 ZAR
500 EGP304.97250 ZAR
1000 EGP609.94500 ZAR
2000 EGP1219.89000 ZAR
5000 EGP3049.72500 ZAR
10000 EGP6099.45000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / جنيه مصري
1 ZAR1.63949 EGP
5 ZAR8.19745 EGP
10 ZAR16.39490 EGP
20 ZAR32.78980 EGP
50 ZAR81.97450 EGP
100 ZAR163.94900 EGP
250 ZAR409.87250 EGP
500 ZAR819.74500 EGP
1000 ZAR1639.49000 EGP
2000 ZAR3278.98000 EGP
5000 ZAR8197.45000 EGP
10000 ZAR16394.90000 EGP