История обменного курса египетский фунт–южноафриканские ранды

Обменный курс египетских фунта/южноафриканские ранды сейчас составляет 0,357, отражая изменение в размере -0.101% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.188% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/южноафриканские ранды колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,362, и минимумом, равным 0,351, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.163%.