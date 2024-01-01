Египетские фунты в киргизские сомы

Сконвертируйте EGP в KGS по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Лв1,748 KGS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к KGS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 EGP в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,76181,7627
Низкий1,73091,7220
В среднем1,74641,7455
Изменение-0.14%1.37%
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Соотношение 1 EGP к KGS

За последние 30 дней максимальный курс EGP к KGS составил 1,7618, а минимальный — 1,7309. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7464. Изменение курса EGP к KGS в процентном соотношении составило -0.14.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к KGS составил 1,7627, а минимальный — 1,7220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7455. Изменение курса EGP к KGS в процентном соотношении составило 1.37.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Киргизский сом
1 EGP1,74785 KGS
5 EGP8,73925 KGS
10 EGP17,47850 KGS
20 EGP34,95700 KGS
50 EGP87,39250 KGS
100 EGP174,78500 KGS
250 EGP436,96250 KGS
500 EGP873,92500 KGS
1000 EGP1 747,85000 KGS
2000 EGP3 495,70000 KGS
5000 EGP8 739,25000 KGS
10000 EGP17 478,50000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Египетский фунт
1 KGS0,57213 EGP
5 KGS2,86065 EGP
10 KGS5,72130 EGP
20 KGS11,44260 EGP
50 KGS28,60650 EGP
100 KGS57,21300 EGP
250 KGS143,03250 EGP
500 KGS286,06500 EGP
1000 KGS572,13000 EGP
2000 KGS1 144,26000 EGP
5000 KGS2 860,65000 EGP
10000 KGS5 721,30000 EGP