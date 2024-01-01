История обменного курса египетский фунт–киргизские сомы

Обменный курс египетских фунта/киргизские сомы сейчас составляет 1,748, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.745% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,750, и минимумом, равным 1,728, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.975%.