Доминиканские песо в сингапурские доллары

Сконвертируйте DOP в SGD по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = S$0,02201 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DOP к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 DOP в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02220,0222
Низкий0,02170,0213
В среднем0,02190,0218
Изменение1.30%-0.77%
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Соотношение 1 DOP к SGD

За последние 30 дней максимальный курс DOP к SGD составил 0,0222, а минимальный — 0,0217. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0219. Изменение курса DOP к SGD в процентном соотношении составило 1.30.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к SGD составил 0,0222, а минимальный — 0,0213. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0218. Изменение курса DOP к SGD в процентном соотношении составило -0.77.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Сингапурский доллар
1 DOP0,02201 SGD
5 DOP0,11005 SGD
10 DOP0,22010 SGD
20 DOP0,44019 SGD
50 DOP1,10049 SGD
100 DOP2,20097 SGD
250 DOP5,50243 SGD
500 DOP11,00485 SGD
1000 DOP22,00970 SGD
2000 DOP44,01940 SGD
5000 DOP110,04850 SGD
10000 DOP220,09700 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Доминиканский песо
1 SGD45,43440 DOP
5 SGD227,17200 DOP
10 SGD454,34400 DOP
20 SGD908,68800 DOP
50 SGD2 271,72000 DOP
100 SGD4 543,44000 DOP
250 SGD11 358,60000 DOP
500 SGD22 717,20000 DOP
1000 SGD45 434,40000 DOP
2000 SGD90 868,80000 DOP
5000 SGD227 172,00000 DOP
10000 SGD454 344,00000 DOP