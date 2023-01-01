بيزو دومنيكاني إلى دولار سنغافوري

تحويل DOP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dop
٢٤٫٠٩ sgd

1.00000 DOP = 0.02409 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:56 UTC
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DOP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065388.50761.4381.66310.964918.2011
1GBP1.1534711.22875102.0871.658631.918271.1129820.9937
1USD0.93870.813835183.08231.349851.561160.905717.0854
1INR0.01129850.009795530.012036310.01624710.01879050.01090120.205644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / دولار سنغافورة
1 DOP0.02409 SGD
5 DOP0.12046 SGD
10 DOP0.24092 SGD
20 DOP0.48183 SGD
50 DOP1.20459 SGD
100 DOP2.40917 SGD
250 DOP6.02292 SGD
500 DOP12.04585 SGD
1000 DOP24.09170 SGD
2000 DOP48.18340 SGD
5000 DOP120.45850 SGD
10000 DOP240.91700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / البيزو الدومينيكي
1 SGD41.50800 DOP
5 SGD207.54000 DOP
10 SGD415.08000 DOP
20 SGD830.16000 DOP
50 SGD2075.40000 DOP
100 SGD4150.80000 DOP
250 SGD10377.00000 DOP
500 SGD20754.00000 DOP
1000 SGD41508.00000 DOP
2000 SGD83016.00000 DOP
5000 SGD207540.00000 DOP
10000 SGD415080.00000 DOP