История обменного курса доминиканское песо–сингапурские доллары

Обменный курс доминиканских песо/сингапурские доллары сейчас составляет 0,022, отражая изменение в размере -0.132% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.069% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,022, и минимумом, равным 0,022, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.636%.