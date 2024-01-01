Франки Джибути в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте DJF в XOF по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = CFA3,441 XOF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 DJF в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,44133,4413
Низкий3,37153,2959
В среднем3,40043,3534
Изменение2.02%1.81%
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Соотношение 1 DJF к XOF

За последние 30 дней максимальный курс DJF к XOF составил 3,4413, а минимальный — 3,3715. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,4004. Изменение курса DJF к XOF в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к XOF составил 3,4413, а минимальный — 3,2959. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3534. Изменение курса DJF к XOF в процентном соотношении составило 1.81.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Франк КФА BCEAO
1 DJF3,44130 XOF
5 DJF17,20650 XOF
10 DJF34,41300 XOF
20 DJF68,82600 XOF
50 DJF172,06500 XOF
100 DJF344,13000 XOF
250 DJF860,32500 XOF
500 DJF1 720,65000 XOF
1000 DJF3 441,30000 XOF
2000 DJF6 882,60000 XOF
5000 DJF17 206,50000 XOF
10000 DJF34 413,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Франк Джибути
1 XOF0,29059 DJF
5 XOF1,45294 DJF
10 XOF2,90588 DJF
20 XOF5,81176 DJF
50 XOF14,52940 DJF
100 XOF29,05880 DJF
250 XOF72,64700 DJF
500 XOF145,29400 DJF
1000 XOF290,58800 DJF
2000 XOF581,17600 DJF
5000 XOF1 452,94000 DJF
10000 XOF2 905,88000 DJF